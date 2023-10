Alerta para chuva de granizo em 46 cidades de Minas (foto: M Soledad Zapico/Flickr)

Minas Gerais tem 46 cidades em alerta para chuva de granizo, até as 10h desta terça-feira (17/10).

Instruções do Inmet

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O aviso é de chuva com precipitação entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de 40 a 60 km/h. As regiões em alerta são do Sul de Minas e da Zona da Mata Mineira.

Todas as 46 cidades mineiras em alerta para granizo