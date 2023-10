BH pode ter chuva, raios e ventos de 50 km/h até a manhã desta sexta-feira

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as trovoadas e pancadas de chuva, ainda que isoladas, devem ocorrer pela manhã, tarde e noite (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, entre 20 a 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h desta sexta-feira (13/10), quando os termômetros devem oscilar entre 19 °C e 32 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde, informa a Defesa Civil da capital. Logo, mesmo com previsão de chuva, o tempo continua quente e seco.