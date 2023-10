Feriado prolongado em BH continua quente e seco; confira previsão do tempo

432

BH registrou 33,3ºC ao longo desta quinta-feira (12/10) (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press) Belo Horizonte registrou, nesta quinta-feira (12/10), 33,3ºC ao longo do dia. A previsão é que o tempo continue quente e seco ao longo do feriado prolongado. Nesta sexta-feira (13/10), os termômetros na capital mineira devem marcar máxima de 33ºC e mínima de 22ºC.

Em todo o estado há possibilidade de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte. Isso porque uma frente fria avança pelo Sudeste do país causando instabilidade na atmosfera. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cidades do Triângulo Mineiro, Campos das Vertentes, Região Metropolitana de BH e regiões Oeste, Sul e Sudoeste estão sob alertas de chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos e queda de granizo.









Ainda conforme o Inmet, o sábado tende a ser um dia com muitas nuvens no Centro-sul e Oeste, ainda por influência da frente fria e o fluxo de umidade vindos do oceano. No domingo, a tendência é de redução do calor também na faixa Norte do estado, devido a intensificação do transporte de umidade.





Confira a previsão do tempo para Belo Horizonte e região metropolitana nos próximos dias:

Sexta-feira (13/10): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 35ºC e mínima de 16ºC.

Sábado (14/10): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 26ºC e mínima de 19ºC.

Domingo (15/10): Céu nublado a parcialmente nublado. Temperatura máxima de 27ºC e mínima de 17ºC.





Confira a previsão do tempo para Minas Gerais nos próximos dias:





Sexta-feira (13/10): céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Metropolitana, Noroeste, Central Mineira, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. Temperatura máxima de 41ºC e mínima de 14ºC.

Sábado (14/10): céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. Temperatura máxima de 40ºC e mínima de 12ºC.

Domingo (15/10): céu nublado a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Metropolitana. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro. Névoa seca à tarde no Norte. Temperatura máxima de 36ºC e mínima de 12ºC.