Dom Walmor, arcebispo de BH, já se recupera de cirurgia na coluna

Dom Walmor agradeceu, em nota, o apoio, as orações e as mensagens de carinho (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, se recupera bem da cirurgia ortopédica realizada neste domingo (8/10). O procedimento aconteceu nesta manhã e teve o objetivo de descomprimir as vértebras na região lombar da coluna. Conforme a Arquidiocese da capital mineira, a equipe médica responsável pela intervenção considera que a operação foi bem-sucedida.













Dom Walmor agradeceu, em nota, o apoio, as orações e as mensagens de carinho. “Suplicando as bênçãos de Deus para a vida de todos.”