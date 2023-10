Vizinhos resgatam idoso de casa em chamas no Sul de Minas

432

Bombeiros realizam o rescaldo no interior da casa danificada pelo incêndio (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Um idoso de 67 anos ficou retido dentro de casa durante um incêndio e foi salvo pelos vizinhos em Brazópolis, no Sul de Minas, no início da tarde de sábado (07/10).Depois de deixar a habitação tomada por fogo e fumaça, o homem precisou ser socorrido de ambulância para ser atendido no hospital da região.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi acionada uma unidade de Itajubá, município vizinho, a menos de 30 quilômetros.A residência de cinco cômodos fica em um bairro afastado e é cercada por outras casas que poderiam ser atingidas pelo fogo. Depois que a energia elétrica já estava cortada, os bombeiros puderam atuar, debelar o incêndio e posteriormente realizar o rescaldo."Foram utilizados cerca de 1500 litros de água. A residência teve sua estrutura comprometida com a queda de parte telhado e a presença de trincas e rachaduras nas paredes", informou o CBMMG"Compareceu ao local uma equipe da Polícia Militar para averiguação do ocorrido, a perícia da Polícia Civil também foi acionada. A ocorrência foi finalizada às 14h50", informou a corporação.