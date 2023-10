Calor sem fim: Belo Horizonte terá temperaturas até 35°C neste domingo (8)

432

Previsão para este domingo (8/10) é que termômetros marquem máxima de 35ºC e mínima de 20ºC (foto: Túlio Santos / EM / D.A Press) Este domingo (7/10) também será de temperaturas altas e tempo seco em Belo Horizonte. Apesar disso, a capital está sob alerta de pancadas de chuva, de até 20 mm, até a manhã de segunda-feira (9/10). A previsão é que os termômetros cheguem a registrar 35ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante todo o fim de semana o tempo deve ficar instável, com previsão de chuvas típicas da Primavera. A temperatura mínima registrada na capital pode ser de 20ºC.









Como fica o tempo em Minas?

No restante do estado não será o tempo não ficará diferente do da capital. No Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas o céu deverá ficar parcialmente nublado com registro de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As demais regiões terão céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros devem marcar mínima de 15ºC e máxima de 39ºC.





Já nas regiões Noroeste, Norte e Central há possibilidade de névoa seca. O fenômeno ocorre, normalmente, durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.





Em dias que o fenômeno acontece, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes e evite exposição desnecessária ao sol.





Recomendações durante a chuva:





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Confira previsão do tempo para o início da semana em Minas:





Segunda-feira (9/10): Céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca à tarde no Norte, Noroeste, Norte e Central Mineira. Temperatura estável com máxima de 40ºC e mínima de 14ºC.





Terça-feira (10/10): Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca à tarde no Norte, Noroeste e Central Mineira. Temperatura estável com máxima de 40ºC e mínima de 15ºC.





Confira previsão do tempo para o início da semana em BH





Segunda-feira (9/10): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 34ºC e mínima de 17ºC.





Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 34ºC e mínima de 17ºC. Terça-feira (10/10): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura estável com máxima de 32ºC e mínima de 17ºC.