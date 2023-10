Santa Tereza comemora 123 anos com shows e comidas típicas; veja a agenda

432

Praça de alimentação com comidas típicas de Minas Gerais, festival de cervejas artesanais, drinks, cachaças, doces e sanduíches são algumas das atrações (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Um dos bairros mais famosos de Belo Horizonte comemora 123 anos. Localizado na Região Leste de Belo Horizonte, o Santa Tereza é conhecido por sua efervescência cultural, com bares famosos por serem terreno fértil para a produção musical, como o movimento Clube da Esquina.





O evento vai rolar no próximo fim de semana, nos dias 7 e 8 de outubro, com uma programação diversa e variada para todas as idades e também estará permitido a entrada de pets. Praça de alimentação com comidas típicas de Minas Gerais, festival de cervejas artesanais, drinks, cachaças, doces e sanduíches são algumas das atrações.













Para chegar ao Santa Tereza, há várias opções de transporte. De carro, é possível acessar o bairro pelas avenidas do Contorno, Andradas e Silviano Brandão. Já pelo transporte público, duas linhas de ônibus cortam o bairro – 9103, que faz o itinerário Santa Tereza/Santo Antônio, e 9210 (Santa Tereza/Prado). O metrô também é uma alternativa, basta desembarcar na Estação Santa Tereza. O horário de funcionamento dos trens é até as 23h. Leia também: Com foguete de plástico, mineiros vencem Jornada Brasileira de Foguetes

Confira abaixo a programação completa do evento no bairro Santa Tereza:





Sábado (7/10)

8h – 1ª Corrida do Aniversario de Santa Tereza (5 km);

10h – Exposição dos Carros Antigos (Rua Adamina em frente ao Bolão e ponto de táxi);

10h30 - Apresentação dos personagens Mickey e Minnie;

11h – Show de bandas dos alunos Fá Bemol (escola de música);

14h – Grupo de Dança - Apoio Social Solidariedade do GASS;

15h – Show com Paulinho Oliveira;

18h - Show dos Amigos do Clube da Esquina (homenagem);

20h00 – Show Banda Urbana 2 (Legião Urbana Cover);

Domingo (8/10)