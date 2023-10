MG: Programa promete melhorar a manutenção de mais de 8 mil km de rodovias

432

O programa abrange cerca de 8,4 mil km, com investimentos de mais de R$ 455 milhões pelos próximos dois anos (foto: DER-MG/Divulgação )

O governo de Minas lançou, nesta segunda-feira (2/10), o Conserva Pro, programa de manutenção preventiva de rodovias estaduais. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), a iniciativa terá, na primeira etapa, dois editais compostos por sete lotes de rodoviários cada, abrangendo cerca de 8,4 mil km, com investimentos de mais de R$ 455 milhões pelos próximos dois anos.





Nos contratos que integram o programa estão previstos:





reparos de defeitos de pavimentos;

operações tapa-buracos;

limpeza de bueiros e dispositivos de drenagem;

limpeza mecanizada dos bordos para melhorar o escoamento das águas de chuva;

roçada e capina das faixas de domínio





Nos trechos escolhidos pelo programa serão feitas intervenções pontuais dos defeitos das vias de forma preventiva e corretiva.





Veja os locais:





Barbacena 808,8 Km de extensão R$ 59.075.097

Araxá 445,3 Km de extensão R$ 45.388.427,46

Patos de Minas 491,9 Km de extensão R$ 49.516.428,28

Governador Valadares 794,1 Km de extensão R$ 55.720.439,72

Uberaba 733,7 Km de extensão R$ 48.441.724,13

Pirapora 539 Km de extensão R$ 37.241.065,75

Abaeté 571,1 Km de extensão R$ 42.427.903,76

Itabira 625,5 Km de extensão R$ 17.971.227,44

Araçuaí 439,9 Km de extensão R$ 14.565.617,38

Pedra Azul 552,5 Km de extensão R$ 17.646.743,87

Janaúba 676,4 Km de extensão R$ 17.411.043,80

Januária 501,3 Km de extensão R$ 16.046.846,43

Capelinha 628,1 Km de extensão R$ 16.423.830,97

Coronel Fabriciano 585,6 Km de extensão R$ 17.471.424,36

Trechos que fazem parte dos dois primeiros editais (foto: DER-MG/Divulgação )



Várias frentes





O secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, lembra que o programa é complementar a outros já lançados pelo estado, como o Provias, programa de recuperação funcional de rodovias e novas pavimentações.





“Em pouco mais de um ano, mais de 40 obras foram concluídas e 50 obras estão em andamento. Esperamos fechar esse ano com R$ 1,5 bilhão de execução. Lançamos recentemente o DER Pela Vida, que é o nosso programa de segurança viária. Complementando essas várias frentes de atuação, estamos lançando o Conserva Pro”, afirmou o secretário.





Segundo Pedro Bruno, nesta primeira etapa estão incluídas 14 das 40 regionais do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). “O grande diferencial é a robustez do programa. Estamos falando de quadruplicar os investimentos por quilômetro em termos de manutenção se comparado com os contratos anteriormente vigentes”, disse ele.





O secretário explica que o critério usado para a escolha das 14 regionais que iniciam o Conserva Pró são contratos com vencimento esse ano. “Com isso, a gente prolonga a vida útil das nossas estradas, traz mais segurança e melhora a qualidade de vida de todos os mineiros que trafegam diariamente pelas nossas estradas”, acrescentou.





A pasta tem recursos assegurados do Tesouro Estadual para as intervenções anunciadas.





O diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, detalhou que o órgão tem quarenta regionais em todo o estado, cada uma com um contrato de manutenção e conservação específica. “Esses contratos foram licitados há seis anos, em média, e eram anuais. Agora, chegamos no último ano em que permite a renovação. O critério usado foi quais são os que estão vencendo primeiro e não conseguimos mais renovar em hipótese nenhuma. Esses quatorze primeiros vieram a licitação agora”, explicou Tavares.





Segundo o diretor-geral do DER-MG, nesses contratos, há a previsão de alguns serviços que os atuais contratos não possuem. "Por exemplo, podemos fazer remendos profundos na estrada, pequenos serviços de fresagem. Com isso, a gente consegue tratar melhor alguns segmentos que sempre dão problema ano a ano, que só o tapa-buraco não resolve. A gente vai conseguir resolver de uma vez por todas com esse serviço específico nos pontos”, completa.





Concessões e manutenções





Pedro Bruno destacou que o programa de concessões de rodovias do estado acontece de forma complementar aos programas de manutenção da malha rodoviária. “Quando falamos em rodovias concedidas, estamos falando dos trechos das rodovias do estado que têm maior fluxo de veículos, que é o que dará viabilidade para uma concessão. Para os demais trechos que não tem nenhum grande fluxo de veículos, naturalmente cabe ao estado por meio do DER a conservação e a recuperação desses trechos”, detalhou.





O secretário afirma que o governo pretende expandir o programa de concessão de rodovias para aqueles trechos onde há viabilidade e maior fluxo. Para os trechos com menor fluxo, a pasta vai seguir com investimentos públicos visando a conservação e a recuperação.





Ele prevê a entrada de trechos de rodovias da Região Metropolitana de BH no programa de conservação quando ocorrer o vencimento dos atuais contratos, no ano que vem.

A previsão é de que a manutenção nas rodovias que constam do primeiro edital comece em um mês. Para a segunda etapa do programa, a previsão é até o fim de 2023. Haverá novos editais no ano que vem.