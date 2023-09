Incêndio em apartamento deixa três pessoas feridas em Juiz de Fora

432

Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do número 1625 da Avenida Itamar Franco, em Juiz de Fora (foto: Google Street View)

Um incêndio em um apartamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (30/9), no bairro São Mateus, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Segundo os militares, as chamas começaram no quarto dos fundos de um apartamento do nono andar do prédio. O fogo se propagou para outros cômodos até ser controlado pelos bombeiros.

O local foi isolado e o prédio foi evacuado.

O Corpo de Bombeiros precisou erguer uma mangueira pela fachada do prédio já que os hidratantes não funcionaram como deveriam.

Foram gastos aproximadamente 3 mil litros de água no combate.

Três pessoas inalaram fumaça do incêndio, sendo que uma delas se cortou na tentativa de combater as chamas. As vítimas foram conduzidas para atendimento médico pelas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda não se sabe como o incêndio começou.

A Defesa Civil e a perícia técnica foram acionadas e ficaram de comparecer no local pela manhã.