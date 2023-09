Suspeito de cometer homicídio em Três Marias preso na Grande BH

432

Trabalho em conjunto entre policiais de Três Maria s e Santa Luzia levou à prisão de suspeito (foto: PCMG)

Um jovem de 25 anos, investigado por envolvimento na morte de um homem, de 50, ocorrida em Três Marias, na região central do estado, foi preso nesta quinta-feira (28/9), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O crime, que ocorreu em agosto de 2021, começou a ser investigado como desaparecimento depois que a família registrou queixa na Delegacia de Três Marias.

No entanto, veio a reviravolta quando uma outra queixa de desaparecimento, de um homem de 53 anos que ainda não encontrado, foi registrada na zona rural de Três Marias.

No decorrer das apurações pela Delegacia de Polícia Civil de Três Marias, a equipe levantou que o homem teria sido visto pela última vez na companhia do investigado que foi preso em Santa Luzia, e de um tio deste, também de 53 anos.

Nas investigações, os policiais civis receberam a denúncia do desaparecimento do homem de 50 anos, na mesma região do caso que já estava sendo investigado.

Os policiais receberam a informação de que havia um desentendimento anterior entre o desaparecido e a dupla suspeita (sobrinho e tio).

Ossada

Em dezembro de 2021, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na área dos desaparecimentos, foi encontrada uma ossada. Os exames antropológicos e de DNA, em maio último, realizados no IML de Belo Horizonte, confirmaram que se tratava da vítima de 50 anos.

A partir daí, foi feito à Justiça um pedido de prisão temporária do suspeito de 25 anos, que foi cumprido, agora, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) de Santa Luzia, em operação conjunta com a Delegacia de Três Marias. O segundo investigado, o tio, morreu, recentemente, por causas naturais.