Mandado de busca e apreensão leva à prisão de quatro por tráfico de drogas

Policiais militares e material apreendido em duas casas (foto: PMMG)

A Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão, referente a um suspeito de tráfico de drogas, no Centro de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (29/9). No local, a Rua Paraná, 45, se deparou com uma surpresa. A ação levou não só à apreensão de drogas como também à identificação de dois outros integrantes de um grupo de traficantes, que também foram presos, dessa vez, em Governador Valadares, na mesma região.

O primeiro mandado tinha como alvo G. G. G. e D. L. M.. Os policiais, ao chegarem ao endereço, encontraram a casa fechada, vazia. Chamaram, então, vizinhos para serem testemunhas de que precisavam entrar na casa, pois tinham permissão judicial para tal.

No interior da casa foram encontradas uma barra de maconha, uma balança de precisão, e material de dolagem de drogas. Tudo foi recolhido.

Os policiais obtiveram, também, a informação de que os alvos do mandado estariam na casa de parentes, em Governador Valadares. A informação dos policiais envolvidos na operação foi então passada aos militares da outra cidade.

Estes foram até a Avenida 100, 484, Bairro Azteca, lá encontraram D. L. M., e na residência havia uma balança de precisão. O celular, que estava em seu poder, também foi apreendido.

No desdobramento dessa prisão, os policiais chegaram até outros dois suspeitos de tráfico de drogas, K. T. S. S., de 27 anos, e E. C. L., de 22 anos, que tinham em seu poder seis pedras de crack, três papelotes de cocaína e uma bucha de maconha. Além disso foram apreendidos dois revólveres.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, junto com a droga e material de comercialização de drogas. A preocupação da Polícia Civil, agora, é descobrir outros integrantes do grupo criminoso.