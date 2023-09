Chefe de esquema de estelionato em venda de imóveis é preso em Santa Luzia

432

Polícia Civil segue investigando o caso (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (27/9) por estelionato em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é suspeito de chefiar um esquema fraudulento de venda de imóveis na cidade.





O delegado Fábio Gabrich, responsável pela investigação, explicou que os criminosos pegaram os imóveis à venda pelo estabelecimento na internet. "Eles extraíam do catálogo de imóveis da imobiliária os anúncios e os difundiam em conhecidos sites de compra e venda pela internet, com valores muito abaixo do mercado. Para se ter uma ideia, o mesmo imóvel colocado à venda pela vítima no Bairro Frimisa, no valor de R$ 375 mil, era anunciado pelos suspeitos por R$ 170 mil", disse.





A polícia foi imediatamente ao local onde estava sendo feito o leilão. No momento da abordagem, o suspeito tentava vender o imóvel anunciado por R$ 170 mil na condição de pagamento de R$ 12 mil de entrada e parcelas mensais de R$ 600. No hotel, a polícia apreendeu documentos e papéis com propostas de venda e banners do feirão.

Além do investigado de 37 anos preso, uma mulher de 22 anos e outro homem, de 29, foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Eles foram liberados posteriormente, mas continuam sendo investigados junto a outros dois vendedores, que fugiram da ação policial.