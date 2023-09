Carreta fica presa embaixo de viaduto e complica trânsito em Nova Lima

432

Trânsito é complicado na região da Alameda do Morro (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Uma carreta carregada com dois contêineres ficou presa embaixo de um viaduto na Alameda do Morro, no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (26/9).

Na imagem, é possível ver que a carreta agarrou no teto do viaduto ao tentar passar, o que não foi possível devido à altura.



O motorista tentou esvaziar os pneus para baixar a altura e liberar o veículo.

O local é um dos principais pontos de saída do bairro, que já sofre diariamente com o grande fluxo de veículos e trânsito.

O trânsito é complicado na região. Ruas do bairro Belvedere, na Região Centro-Sul, estão paradas devido a ocorrência.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Nova Lima e aguarda retorno.





(foto: ELLEN CRISTIE/EM/D.A Press)

No início do mês de setembro, um caminhão também ficou preso ao passar embaixo do mesmo viaduto na Alameda do Morro. Apesar do susto, o condutor não se feriu.