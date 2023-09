432

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Polícia Militar procura pelo suspeito de atear fogo em um ônibus do transporte público no bairro Vila Nova Vista, em Sabará, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (26/9).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem entrou no coletivo na rua Alzira, jogou gasolina nos bancos e ateou fogo. Depois do crime, ele fugiu.

O próprio motorista do coletivo conseguiu controlar as chamas e impediu que o fogo se propagasse.

Ninguém ficou ferido.

Bombeiros e Polícia Militar estão no local aguardando a finalização dos trabalhos periciais da Polícia Civil.