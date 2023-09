Caminhão fica preso embaixo de viaduto e complica trânsito em Nova Lima

432

Motorista não conseguiu passar por baixo do viaduto (foto: Reprodução) Um caminhão ficou preso embaixo de um viaduto na Alameda do Morro, no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH, na tarde desta segunda-feira (4).





O acidente aconteceu por volta das 14h. Nas imagens, é possível ver que o motorista tentou passar pelo viaduto mas, devido a altura, acabou ficando com o veículo preso. A lateral do caminhão ficou totalmente amassada. Apesar do susto, o condutor não se feriu.

“O próprio motorista que tirou, mas não sei como fez. Acho que ele esvaziou um pouco do pneu pra descer, aí saiu arrastando e foi embora”, disse uma pessoa que testemunhou o incidente.