Parede de antigo teatro ameaça desabar e parte de rua é interditada

Uma área que fica ao lado do antigo teatro "Grande Otelo", em Uberlândia, no Triãngulo Mineiro, precisou ser interditada por conta do risco de desabamento de uma das paredes originais do imóvel. Um pedaço da construção e tijolos caíram na calçada nesta semana e chamaram a atenção para o local.

Em nota, a prefeitura de Uberlândia informou que a Defesa Civil teve auxílio da Secretaria de Trânsito e Transportes (Settran) na decisão de interdição.

O antigo teatro não é usado há anos e, desde 2011, está interditado por conta de risco de queda. Naquele ano, o que restava do telhado desabou por causa de um vendaval. Todas as alvenarias que restam do teatro estão interditadas.

Nesta ano foi lançado edital para reforma do "Grande Otelo". O projeto tem valor estimado em R$ 6 milhões.

Também em nota, o unicípio disse que “em breve serão iniciados os trabalhos de restauro e reforma do local por parte da empresa vencedora da licitação”.