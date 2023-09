Polícia dá flagrante em homem que ameaçava matar ex-mulher

Policiais Militares e as armas apreendidas com o suspeito (foto: PMMG)

Uma ação rápida da Polícia Militar de Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, possibilitou a prisão em flagrante de um homem, L. L. S., que descumpriu medida protetiva contra a ex-mulher, M. A. G. D..

A vítima tinha a seu favor uma medida protetiva que constantemente era descumprida pelo ex-marido, que deveria manter uma distância de 100 metros da ex-companheira.



Nessa quarta-feira, a mulher estava em casa, no Bairro São José do Puba, quando o homem passou em frente ao local e assentou-se na rua, em frente ao imóvel.



Acionados pela vítima, uma viatura da PM foi até a casa e lá chegando, ao descerem e conversarem com a mulher, L. L. S. se aproximou e começou a gritar, chamando a ex-companheira de “Doida Descontrolada", entre outros xingamentos.



Ela contou aos policiais que o ex-marido era violento e que sempre a ameaçava.



Os policiais detiveram o homem e conversaram com ele. Foi questionado sobre a presença de uma arma dentro do imóvel onde residia a ex-mulher. O homem ficou nervoso e passou a gaguejar. Os policiais fizeram uma busca no interior da residência e encontraram uma garrucha calibre 12.



Os militares, então, deram voz de prisão a L. L. S. e a arma foi apreendida. Ele confessou que a arma era dele, e alegou tê-la encontrado, mas não se recordava do local.