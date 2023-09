Guarda Municipal prende pela sexta vez suspeito de furtos de fio de cobre

432

Ação de suspeito foi flagrada pelas câmeras do Centro Integrado de Operações (COP-BH) (foto: Guarda Municipal/Divulgação)

Um homem, de 47 anos, foi preso por furto de fios de cobre na madrugada desta quinta-feira (21/9), no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a Guarda Municipal, o crime foi gravado pelas câmeras do Centro Integrado de Operações (COP-BH) na Avenida do Contorno. Com o flagrante, os agentes foram até o local e prenderam o suspeito.

Cerca de 20 metros de fios foram roubados e os semáforos da região foram afetados.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

O suspeito do crime possui mais de 40 passagens policiais e já foi detido pela Guarda Civil outras cinco vezes pelo furto de fios de cobre.