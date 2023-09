Grande BH: vendaval arrancou telhados e assustou moradores

432

O vendaval da noite dessa quinta-feira (14/9) causou destruição e assustou moradores de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. A Defesa Civil da capital registrou ventos de 97,56 km/h na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH, e de 59 km/h na Pampulha.

No bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte, um telhado de acrílico se desprendeu de uma casa e caiu no quintal do vizinho. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os moradores do imóvel foram orientados pelo Corpo de Bombeiros. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também precisou ser acionada porque parte da fiação foi arrebentada com a queda da estrutura.

Em Contagem, no bairro Vila Beneves, a ventania forte arrancou o telhado de zinco de uma casa. O telhado ficou sobre a fiação da Cemig e, logo depois, caiu na via pública, com risco para a população. Depois de a rede elétrica ser desligada, os Bombeiros retiraram parte da estrutura. Ninguém se feriu.

Na manhã de hoje, a estrutura segue na rua. A faixa sentido centro de Contagem está interditada. O trajeto de alguns ônibus do transporte público precisou ser desviado. A TransCon está no local.

A faixa sentido centro de Contagem da rua Registro está interditada na manhã de hoje (foto: Elizabeth Mendes)

Em nota, a Prefeitura de Contagem, por meio da Secretara Municipal de Defesa Social (Seds), informou que foram registradas cinco ocorrências na noite de ontem, e todas foram acompanhadas pela equipe da Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

As rajadas de ventos ficaram em torno de 50 a 60 km/h, o que provocou queda de árvores em vários pontos da cidade. Equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) estão, na manhã de hoje, removendo galhos e troncos.

Vários pontos da cidade ficaram sem energia e a corrente de vento levantou poeira e materiais particulados, dificultando a visibilidade de quem transitava pelas vias do município. A Defesa Civil continua monitorando as ocorrências no decorrer desta sexta-feira.

Em Ribeirão das Neves, no bairro Kátia, um telhado de zinco se soltou de uma casa. O telhado caiu na via pública e ninguém se feriu. Os moradores da região foram orientados. Parte da fiação elétrica foi danificada com a queda do telhado e equipes da Cemig foram acionadas.

Em nota, a Cemig informou que os locais mais atingidos pela falta de energia devido ao vendaval são os bairros na região do Barreiro, Palmeiras, Horto, Coração de Jesus, Das Indústrias e Santa Mônica. Na Grande BH, a maior concentração de ocorrências foi no centro de Contagem, Novo Progresso, em Brumadinho e Betim.

“Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento dos clientes afetados e, neste momento, a empresa reforçou as equipes para restabelecer a energia nas próximas horas”.

Na manhã de hoje, não há grandes blocos sem energia, mas há registro de ocorrências menores pulverizadas em vários bairros. A previsão é de que todos os afetados tenham o fornecimento de luz normalizado durante a sexta-feira.