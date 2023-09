Volta do feriado tem pontos de lentidão e congestionamento na chegada a BH

432

Trânsito lento na BR-381, na altura do Km 450, em Santa Luzia, na Grande BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os belo-horizontinos que pegaram a estrada para aproveitar o feriado de 7 de Setembro fora da capital vão precisar de paciência na volta para casa. As principais chegadas a Belo Horizonte apresentam fluxo de carros intenso e longas filas de congestionamento na noite deste domingo (10/9).

De acordo com a Via040, concessionária que administra a BR-040 entre Brasília, Goiás e Minas informa que o km 615, em Congonhas, apresenta cerca de 5 km de congestionamento por causa do excesso de veículos. Já na altura do km 510, em Ribeirão das Neves, o engarrafamento é de nove quilômetros, no sentido Rio de Janeiro.

17:49 - Congonhas (MG), Km 615, lentidão devido a excesso de veículos. Fluxo lento por 5 Km no sentido DF. Ponto de ref.: acesso Ouro Branco %u2014 Via 040 (@via040) September 10, 2023

17:46 - Ribeirão das Neves (MG), Km 510, lentidão devido a excesso de veículos. Fluxo lento por 9 Km no sentido RJ. Ponto de ref.: empresa Pacaluz %u2014 Via 040 (@via040) September 10, 2023

17:31 - Próx. a Congonhas (MG), Km 601, veículo pesado com pane no sentido DF. Interdição parcial no sentido DF. Lentidão de 1 Km. Ponto de ref.: entre o Pires e o posto Boi na Brasa. %u2014 Via 040 (@via040) September 10, 2023

Na BR-381, segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia entre Minas e São Paulo, informa que há pontos de lentidão no sentido Belo Horizonte, dos km 505 ao 492, em Betim.

Pontos com lentidão:



%u27A1%uFE0F Sentido Guarulhos

%uD83D%uDCCD km 22 (Bragança Paulista/SP) ao km 31 (Atibaia/SP);

%uD83D%uDCCD km 54 ao km 63, em Mairiporã/SP.



-



%u27A1%uFE0F Sentido Belo Horizonte

%uD83D%uDCCD km 505 ao km 492, Betim/MG.



%uD83C%uDF25%uFE0F Tempo nublado %u2014 Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) September 10, 2023

Pontos com lentidão:



%u27A1%uFE0F Sentido Guarulhos

%uD83D%uDCCD km 946 (Extrema/MG) ao km 1 (Vargem/SP);

%uD83D%uDCCD km 16 ao km 26, em Bragança Paulista/SP;

%uD83D%uDCCD km 54 ao km 63, em Mairiporã/SP.



-



%u27A1%uFE0F Sentido Belo Horizonte

%uD83D%uDCCD km 507 (São Joaquim de Bicas/MG) ao km 492 (Betim/MG).



%uD83C%uDF25%uFE0F Tempo nublado %u2014 Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) September 10, 2023

Acidente fecha BR-262

No início da tarde deste domingo, um grave acidente envolvendo dois caminhões na altura do KM 151 da BR-262, próximo ao trevo São José Goiabal, entre São Domingos da Prata e Rio Casca, na Região do Vale do Rio Doce, interditou o trânsito na rodovia.