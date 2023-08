432

Calor e chuva nesta quinta em BH (foto: Arquivo/EM)

A temperatura sobe em Belo Horizonte nesta quinta (31/8), com máxima de 30°C e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a umidade mínima do ar gira em torno de 35% à tarde.

Em Minas Gerais a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte, Noroeste, Central Mineira e Jequitinhonha. No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri, é céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Demais regiões, céu parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre a mínima de 8° e a máxima de 35°C.