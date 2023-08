Torcedor ferido em acidente com corintianos é transferido

432

Acidente com ônibus que levava torcedores do Corinthians matou sets pessoas e deixou 27 feridas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Um torcedor, de 29 anos de idade, que ficou ferido no acidente com ônibus que levava torcedores do Corinthians na BR-381, foi transferido para o Complexo Hospitalar São Francisco, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim médico, o paciente estava em observação na unidade de clínica cirúrgica do Hospital Regional de Betim e foi transferido na noite de ontem para fazer um procedimento cirúrgico que não é realizado no município.

Agora, apenas o motorista do ônibus, de 39 anos, segue internado no CTI do Hospital Regional, em estado delicado, mas respondendo bem aos cuidados, segundo informação do próprio hospital.

Das 19 vítimas que foram encaminhadas para o Hospital Regional, 15 receberam alta; uma, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade; uma foi transferida para um hospital da rede particular de saúde; e uma foi transferida para o Complexo Hospitalar São Francisco, em Belo Horizonte.

O acidente

Um ônibus que levava torcedores do Corinthians que vieram de São Paulo para acompanhar a partida entre a equipe paulista e o Cruzeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tombou em uma das curvas da BR-381, na altura do km 526, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 3h da manhã do último domingo (20/8) e sete pessoas morreram e ao menos outros 27 pessoas ficaram feridas. Há uma divergência da quantidade de torcedores que estavam dentro do veículo que tombou. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), havia 43 pessoas, já a Polícia Rodoviária Federal informou 48 passageiros.

Na última quinta-feira (24/8), a Polícia Civil informou que o motorista do ônibus pode ser indiciado por lesão corporal e homicídio culposo. O condutor também é dono da empresa de ônibus. O veículo estava irregular e não tinha autorização para transporte interestadual de passageiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Além disso, conforme a Polícia Civil, o ônibus estava com pneus desgastados, poltronas sem cintos de segurança e tacógrafo vencido. O equipamento obrigatório monitora informações importantes da viagem.