Acidente com ônibus de torcedores: delegado aponta negligência de motorista

Ônibus ficou completamente destruído depois da batida na BR-381 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

O motorista do ônibus que transportava torcedores do Corinthians e que sofreu um acidente no último domingo (20/8), causando a morte de sete pessoas , pode ser indiciado por lesão corporal e homicídio culposos. A informação foi adiantada pelo delegado Helton Cota Lopes, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito, em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (24/8).









O chefe das investigações, no entanto, aponta negligência por parte do condutor do veículo. “Sem querer antecipar o juízo final, mas fazendo um exercício teórico, com tudo que já temos nos autos, é possível imputar ao motorista a prática da lesão corporal e homicídio culposos. Verifica-se que houve negligência pela falta desses equipamentos obrigatórios ou até mesmo uma imperícia, pois essa era uma atividade dele, que culminou nesse acidente fatal e trágico”, afirma Lopes. O delegado ainda revela que o motorista já responde por lesão corporal de um acidente de trânsito anterior.









A principal hipótese continua sendo a de que o A polícia investiga as acusações contra o motorista, inclusive a suposição de que ele tenha ingerido bebida alcoólica momentos antes da viagem, e aguarda o resultado dos exames toxicológicos. "Tudo é levado em consideração. Nós temos essas informações de forma extraoficial. Já oficializamos ao hospital para verificar se houve coleta dos materiais dele ou algum tipo de constatação de possível embriaguez naquele momento", conta o chefe da investigação.A principal hipótese continua sendo a de que o veículo teria perdido o freio , conforme relato dos próprios passageiros sobreviventes aos policiais após o acidente. “Um perito esteve no local e constatou, preliminarmente, esses defeitos no sistema de freio. Corroborando a isso verificou-se ausência de marcas de frenagem na pista. Ou seja, o ônibus realmente bateu com a velocidade que vinha imprimindo, sem nenhum tipo de redução no trajeto”, aponta o delegado. Uma perícia será realizada no coletivo para confirmar a falha no sistema.