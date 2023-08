Dono de bar, idoso é executado a pauladas ao negar cachaça a sobrinho em MG

432

Antônio Francisco Filho, de 77 anos, foi morto dentro de um bar em Muriaé (foto: Redes sociais/Reprodução) Um idoso de 77 anos, que era proprietário de um bar em Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais, foi morto a pauladas após se negar a dar cachaça ao sobrinho, de 46, segundo consta na ocorrência feita pela Polícia Militar. O crime aconteceu nesse domingo (27/8).

Segundo relata, o comerciante Antônio Francisco Filho negou o pedido, justificando para o suspeito que a esposa dele havia pedido para não vender cachaça quando percebesse que ele já estivesse bêbado.

O sobrinho, então, ficou irritado e foi em casa pegar um pedaço de madeira. Quando retornou ao bar, ele atacou a vítima com diversos golpes na cabeça, explicou o filho do comerciante à polícia.

Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Antônio deu entrada em estado grave no Hospital São Paulo, no município, mas morreu pouco depois. Até o fechamento desta publicação, o suspeito do homicídio não havia sido localizado pela polícia.