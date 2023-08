Com 38 anos de existência, tradicional bar em Minas corre risco de fechar

432

Bar do Sandoval fica na Praça da Lagoinha, no centro de Itaúna e corre o risco de fechar as portas. (foto: Arquivo Pessoal)

O tradicional Bar do Sandoval 24 horas em Itaúna, na Região Oeste de Minas Gerais, conhecido pelo torresmo e pelo famoso prato feito de fim de noite corre o risco de fechar as portas de vez.



A principal ameaça é a situação da Praça da Lagoinha, no centro da cidade e onde se encontra o bar. O local, referência de grandes comemorações da cidade, se tornou palco de confusões, brigas e assaltos, com o alto consumo de drogas que ocorre na região.









De acordo com Odilon, o risco de fechar vem em razão da pressão que o bar sofre com o cenário da praça. O estabelecimento já abriu mão da tradição de funcionar 24 horas e agora fecha as portas a partir da meia-noite. Segundo ele, existe uma pressão popular para fechar o bar, já que algumas pessoas acreditam ser culpa do estabelecimento a situação em que se encontra a praça.





“Tem gente que fala que a solução para acabar com isso é fechar o bar. Mas tem diversos outros lugares da cidade onde também tem essas coisas, aí qual a solução? Se for assim aí tem que fechar tudo, todos os comércios.”, afirma Odilon.





Para o proprietário do bar, faltam soluções por parte do poder público. Ele afirma que o policiamento é fraco e que, por diversas vezes, a polícia não vai até o local mesmo após ser acionada. “Acredito que se a Prefeitura quisesse ela conseguiria melhorar a situação. A Polícia também não está dando apoio que a gente precisa e fica essa situação lamentável”, conta.





“A história é essa, infelizmente o mal está vencendo o bem. Já fizemos tudo quanto é apelo, mas se continuar desse jeito a droga vai fechar o Sandoval”, finaliza Odilon.





Para a tristeza dos clientes

Manoel Bernardes é contador, frequentador e vizinho do Bar do Sandoval. Ele lamenta a situação em que se encontra a Praça da Lagoinha, berço do mais tradicional bloco de carnaval de Itaúna, o “Pau de Gaiola”. “A Praça da Lagoinha é o berço da cultura de Itaúna, do carnaval e é o encontro das pessoas. O bar é o melhor PF da cidade, o bar tem história.”, afirma.





Ele relata que o estabelecimento é tradicional e tem sucesso ao unir as mais diferentes tribos da população itaunense. “É simples, mas vem do mais rico até o mais pobre. Todo político, inclusive o governador quando veio fazer campanha aqui em Itaúna, passa no bar do Sandoval.”, conta Manoel.





Para o contador, é uma pena o que vem acontecendo com o bar e na Praça da Lagoinha. “Tem violência, invasão e tá penalizando o bar. Estão culpando o bar por essa insegurança, mas o Sandoval faz parte da história de Itaúna, qualquer um que procurar saber vai ver.”, finaliza.





O que diz a Polícia e a Prefeitura de Itaúna

A Prefeitura de Itaúna afirma que não registra problemas na Praça da Lagoinha. Em nota, disse que: “Na verdade o que compete de forma legal à prefeitura já é feito. Temos todas as pessoas em situação de rua cadastradas e com constante abordagem social. Sempre nos ritos legais possíveis. Com todo esse monitoramento podemos afirmar que o local mencionado não é afetado por esse tipo de questão social.”.





Já a 9ª companhia de Polícia Militar independente, responsável pelos municípios de Itaúna e Itatiaiuçu, afirma realizar operações de maneira prolongada em toda área do município. As patrulhas preventivas têm como objetivo coibir crimes contra a vida, contra o patrimônio e também combate ao tráfico e uso de drogas.





Sobre a situação na vizinhança do bar, em nota, foi afirmado ainda que: “Sobre o questionamento, a PMMG segue na realização de operações na praça da Lagoinha visando coibir o tráfico e uso de drogas. Contudo, quanto às pessoas em situação de rua, a Polícia Militar não tem o poder de retirar por liberalidade as pessoas do local, em defesa da Constituição Federal de 1988, neste caso específico incidindo no art. 5º, incisos II e XV.”





“Além das operações programadas, a Polícia Militar busca atender da melhor forma possível todas as solicitações, que são de competência da instituição, que aportam na unidade via telefone de emergência 190, via disque denúncia anônima 181 ou diretamente na Unidade.”, finalizou.