Shopping de BH recebe castelo inflável gigante com atrações para crianças

As sessões tem duração de 30 minutos e ocorrem de quinta à domingo, das 14h às 20h (foto: Reprodução/Instagram/@jumparoundbrasil)

O castelo inflável gigante Jump Around está de volta pela quarta vez a Belo Horizonte. Instalado no piso Mariana, do BH Shopping, no Belvedere, na Região Centro-Sul da capital mineira, a atração conta com seis escorregadores gigantes, labirintos, uma mega escalada e piscina de bolinhas. A atração ficará disponível até 5 de novembro.









Leia mais: Granizo, pancadas de chuva e muito calor: a previsão do tempo para Minas Às pessoas com deficiência será oferecido um desconto de 50%, com a entrada de um acompanhante, quando necessário. Para esses casos, é preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove a condição.

É importante chegar com 30 minutos de antecedência para realizar o check-in. Para entrar no castelo inflável, os participantes devem tirar os sapatos, joias, bijuterias, piercings, seguindo as orientações dos monitores no local. Os ingressos podem ser comprados de forma on-line ou na bilheteria do evento.





Serviço Jump Around em BH





Local: BR-356, nº 3049 - Belvedere - Piso Mariana

De quinta à domingo, das 14h às 20h

Ingressos: R$ 49,90*





*A cada minuto extra, é preciso pagar R$ 2 nos dias úteis e R$ 3 nos fins de semana. É obrigatória a presença de um adulto para acompanhar as crianças de até 5 anos. Neste caso, ele não paga a entrada. Para as pessoas com deficiência, é oferecido desconto de 50%, com a entrada permitida de um acompanhante, quando necessário.