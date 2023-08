Condenado por duplo homicídio em Montes Claros é preso na Bahia

432

Casal Daniela e Rosalvo foi assassinado no Centro de Montes Claros (foto: Álbum de família/divulgação) Um homem que estava foragido da Justiça de Minas Gerais, condenado a 24 anos de prisão por um duplo homicídio ocorrido em 2002, em Montes Claros, no Norte de Minas, foi preso na Bahia nessa segunda-feira (21/8). Dalmar Ferraz de Melo Junior foi detido pela Polícia Federal (PF) em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Ele era procurado desde 2018.

De acordo com o processo judicial, Rosalvo e Daniela foram assassinados por matadores de aluguel. Também foi apontado como mandante do crime o empresário Dalmar Ferraz de Melo, pai de Dalmar Junior, que morreu antes de cumprir pena.

Conforme o processo judicial, o duplo homicídio foi motivado por vingança. Nos autos constam que um irmão de Dalmar Junior, Danilo Ferraz, se suicidou quando estava com a namorada, Adriana Oliveira, irmã de Daniela. Porém, a família não aceitou a morte do rapaz, acusando Adriana pelo crime e jurando vingar os familiares do namorado de Danilo.

Dalmar de Melo Junior foi levado à júri popular em Montes Claros e condenado em 25 de março de 2010. A sentença foi proferida pelo juiz Maurício Leitão Linhares. A defesa recorreu e permaneceu em liberdade, sendo dado como foragido em 2018, quando houve a sentença definitiva pela condenação.





Nesta terça-feira, ouvida pelo Estado de Minas, a radialista Marlene Frota, irmã de Rosalvo Bastos, disse que a família clamou por justiça por mais de 20 anos e que manifesta gratidão pela prisão do mandante do crime.

“A família tem a sensação de que Deus é, de fato, o melhor caminho quando a gente espera por algo que parece impossível. Foram 21 anos de espera, muitos momentos de tristeza e de vazio, mas sempre com muita esperança. E se a resposta de nossos anseios veio 21 anos depois foi porque o tempo de Deus é que nos traz a verdadeira felicidade. O nosso coração é pura gratidão a Deus“, afirmou Marlene.

Dalmar Ferraz de Melo Junior foi preso com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) do Sudoeste. A PF também revelou que o preso foi encaminhado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Procurada pelo EM nesta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma possível transferência de Dalmar Junior para o estado depende do Poder Judiciário, tendo em vista que ele já foi condenado pela Justiça. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o advogado de Dalmar, para ouvir sua versão e saber qual providência será adotada pela defesa.