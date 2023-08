Médico faz 'endoscopia no carro' para resgatar aliança; entenda

432

O médico Felipe Thereza, de Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais depois de usar um método para lá de inustado para resgatar sua aliança, após perdê-la dentro do carro. Ele, que é especialista em endoscopia digestiva, resolveu usar esse conhecimento para ter o anel de volta.

Felipe compartilhou o momento nas redes sociais, e o vídeo acabou viralizando. Ele contou que a aliança caiu no painel do carro, mas garantiu que não estava fazendo “nada errado”. Para tentar recuperar a joia, ele procurou uma oficina, que fez o orçamento de R$ 3 mil para abrir o painel e encontrar o objeto.

Foi então que ele resolveu usar o que faz no dia a dia e resolver o caso. O médico comprou, por R$ 200, uma pinça e uma câmera de endoscopia na internet. Em seguida, ele inseriu o equipamento nas frestas do carro e foi buscando a aliança, acompanhando as imagens pelo celular.

O médico levou cerca de 40 minutos para localizar o objeto. Em seguida, ele retirou o material com a pinça. Ao final do vídeo, Felipe comemora com a aliança no dedo: “Cirurgia comanda”.

Com muita criatividade, médico usou equipamento de endoscopia para ter sua aliança de volta (foto: Reprodução / instagram / @felipethereza)

A ideia inusitada rendeu comentários divertidos dos usuários das redes sociais. “Sindicato dos mecânicos vai apurar o caso, já que o procedimento realizado por um profissional não credenciado para atender automóveis poderia causar danos irreversíveis ao mesmo”, brincou um perfil.

“E sem sedação! Brilhou”, diz outro comentário. Colegas médicos concordaram com o pensamento de Felipe: “A cirurgia sempre resolve”.

E muita gente gostou tanto da ideia que até já quer aderir. “Pronto, agora eu quero um kit de endoscopia, pra quê? Não sei, mas quero”, escreveu um internauta.