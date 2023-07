Humorista faz thread com 25 fatos sobre Belo Horizonte e viraliza

432

Paulo Araújo fala sobre o vocabulário mineiro de forma humorada (foto: Rede sociais/Twitter)

Que Belo Horizonte é a capital nacional dos bares todo mundo já sabe, mas será que todos sabem que a coxinha com Catupiry foi inventada em BH? O humorista Paulo Araújo reuniu essa e outras 25 curiosidades sobre a capital mineira em uma thread no Twitter e viralizou na rede social.

25 fatos sobre BH



1 - Ninguém em BH chama BH de Belzonte.

2 - O belorizontino tem o hábito de falar que não tem sotaque, então é comum ouvir a frase "uai, eu tenho sutaque não, sô"

3 - No bairro Milionários moram os funcionários e no bairro Funcionários moram os milionários.







Paulo Araújo, natural de Pernambuco e mineiro de coração, é conhecido por suas piadas sobre o sotaque de Minas Gerais - o dialeto ‘mineirês’, como chama carinhosamente. Por morar há muito anos no estado, Paulo percebeu costumes muito diferentes de onde nasceu e descobriu um vocabulário único utilizado pelos mineiros.









O comediante, que sempre menciona tais diferenças de forma bem humorada, listou 25 fatos sobre a cidade de Belo Horizonte em seu perfil no Twitter nesta quinta-feira (6/7) e ganhou grande repercussão. A thread, que já alcançou 352 mil visualizações na manhã desta sexta-feira (7/7), divertiu internautas, belo-horizontinos ou não.





A lista vai dos fatos mais curiosos, como a invenção da coxinha com Catupiry e do copo Lagoinha, até informações interessantes que nem todos sabem, como a Praça do Papa se chamar, na verdade, Praça Israel Pinheiro e a Avenida do Contorno ter recebido o nome, pois contorna a Região Central do município.





Nos comentários, várias pessoas se divertiram e declararam o carinho que sentem pela cidade. ‘Eu amo BH’, disse uma mulher. ‘Que saudade da terrinha’, disse outra. ‘Minha vida é essa, subir Bahia e descer Floresta’, comentou uma mulher a frase do compositor mineiro Rômulo Paes, que faz referência geográfica e à memória afetiva de quem mora ou já morou em Belo Horizonte.









Houve ainda aqueles que ajudaram a complementar a lista e citaram outras informações valiosas para a história de Belo Horizonte. ‘O mineiro chama tudo de trem, mas quando o meio de transporte é trem eles chamam de metrô’, brincou um perfil. ‘Essa do metrô ter uma estação fantasma sempre foi uma incógnita, nunca entendi o porquê tinha aquela estação no mapa kkkk’, comentou outro.

Confira outros fatos curiosos sobre Belo Horizonte que os internautas trouxeram nos comentários: