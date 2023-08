432

Os trens terão intervalos de viagem de 15 em 15 minutos e o funcionamento vai das 5h15 do sábado (19/8) até às 23h do domingo (20/8) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A MetrôBH informou que a Estação Central irá funcionar de forma ininterrupta para atender quem quiser participar da 8ª Virada Cultural de Belo Horizonte. Os trens farão viagens com intervalo de 15 minutos e o funcionamento vai de 5h15 do sábado (19/8) até 23h do domingo (20/8).





A Virada Cultural de Belo Horizonte vai de 19h do sábado até 19h do domingo. Com 24 horas de programação, o evento terá mais de 250 artistas locais, com diversas linguagens artísticas e culturais, em shows gratuitos.