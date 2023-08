Homem ateia fogo em casa com os pais dentro

432

Homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Não houve danos estruturais ao imóvel (foto: CBMMG)

Um homem foi preso por atear fogo em uma casa com os pais dentro na madrugada desta quinta-feira (17/8), no bairro Abadia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O homem, que é dependente químico, colocou fogo em um colchão de um dos quartos da casa. O fogo se espalhou rapidamente por outros cômodos da residência.

A mãe do suspeito acionou o Corpo de Bombeiros. Quando os militares chegaram até o endereço da ocorrência, a Polícia Militar já havia contido o homem.

Segundo informações da PM, o homem ateou fogo na casa dos pais depois de não receber dinheiro para comprar drogas.

Os militares controlaram as chamas e fizeram o rescaldo e resfriamento do imóvel. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

Apesar da destruição, não houve danos estruturais na edificação e as chamas não se alastraram para imóveis vizinhos.