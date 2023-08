Homem entra em loja para fugir de suspeito, é baleado e morre em Betim

432

Polícia Militar encontrou homem caído dentro de comércio do bairro Parque Jardim Teresópolis, já sem vida (foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (16/8), no bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído dentro de um comércio com várias perfurações por arma de fogo pelo corpo.

A dona da loja contou à polícia que a vítima estava comprando um cigarro, saiu da loja e voltou correndo quando duas pessoas começaram a atirar. A mulher ainda afirmou que se escondeu quando os tiros começaram e não viu para onde os suspeitos fugiram depois do crime.

A mãe da vítima esteve no local do crime e afirmou que o filho é de Ibirité e vai até Betim com frequência para visitá-la. Na noite de ontem, o homem cumprimentou a mãe e saiu sem dizer para onde iria.

Moradores da região, que não quiseram se identificar, contaram que, depois do crime, os suspeitos saíram gritando “Aqui é o Gás! Aqui é o Gás! Todo mundo vai morrer!”.

A Polícia Militar também foi informada que a vítima fazia parte da chamada “Gangue do Campo” e que há uma disputa entre a “Gangue do Campo” e a “Gangue do Gás” por pontos de venda de drogas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim. Ninguém foi preso.