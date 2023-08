Membros de grupo criminoso no Leste são condenados a 57 anos de prisão

432

Grupo criminoso são condenados a mais de 50 anos de prisão (foto: PxHere/Reprodução)

Quatro indivíduos, pertencentes a uma organização criminosa de Aimorés e Governador Valadares, ambas no Vale do Rio Doce, foram condenados à prisão que ultrapassam o total de 57 anos, inicialmente em regime fechado.

Além das penas, que variam de 12 a 15 anos de reclusão entre os indivíduos, a decisão judicial determinou o pagamento de mais de 3 mil dias-multa, em razão dos condenados integrarem grupo criminoso autodenominado “Primeiro Comando do Betel (PCB)”.

Operação Katharsis I

Na época, a operação resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva, gerando a instauração de ações penais diversas. Durante as buscas, foram apreendidas uma arma de fogo, simulacro de arma, rádios comunicadores, munições e drogas.

O agrupamento criminoso, segundo apurado, conta com diversas pessoas na sua estruturação, níveis hierárquicos de poderes e funções, divisões de tarefas específicas e objetivos predeterminados compartilhados pelos integrantes.

A atuação dos acusados alvos da condenação foi reconhecida, especialmente, pelo exercício da gerência das finanças e da “boca de fumo”, assim como pelo comércio ilícito de drogas.

Os condenados atuavam com emprego de armamento/violência e mediante processo de intimidação difusa, sobretudo com marcação da sigla formada pelas iniciais da designação do agrupamento – PCB, com o objetivo de aterrorizar a população.

Decisão do juiz

Nesse sentido, após longo trabalho investigativo, o juiz que assina a sentença concluiu que “o Primeiro Comando do Betel (PCB) vem expandindo suas ações criminosas, voltando-se para o fortalecimento do tráfico de drogas, ocasião em que mantém alianças com dois aglomerados, que da mesma forma, são dominados pelo tráfico de drogas na cidade, sendo eles: o ”Morro da Caixa D’água” e o “Morro do Anésio”.

Os condenados permanecerão presos cautelarmente, como forma de assegurar a ordem pública, evitar a reiteração da prática de infrações penais e garantir a aplicação da lei penal.

Outras ações penais propostas pelo MPMG apuram o envolvimento/integração de demais indivíduos no mesmo grupo criminoso e em outros aglomerados continuam em trâmite, com o intuito de impor as penas cabíveis.