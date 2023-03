Suspeito de participar de organização criminosa no Ceará é preso em Minas

Suspeito, de 24 anos, morava em Araguari, no Triângulo Mineiro, desde agosto de 2022 (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 24 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (21/3) em Araguari, no Triângulo Mineiro, suspeito de fazer parte de uma organização criminosa com atuação no estado do Ceará e em âmbito nacional.

De acordo com a Polícia Civil de Minas, a ordem de prisão foi cumprida no curso da operação “Coluna Sul”, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará nas cidades de Fortaleza e região Sul daquele estado.

Segundo informações da PC-CE, o preso ocupa posição de destaque no grupo criminoso no Ceará e estava morando em Araguari desde agosto de 2022.

No total, 82 policiais civis participaram da operação, sendo sete de Araguari.



A operação tem por objetivo o cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza (CE).

Até o momento, 15 pessoas foram presas, e os 16 mandados de busca, cumpridos.