Polícia Federal inicia combate a empresas clandestinas de segurança

Deflagrada, nesta quinta-feira (17/8), pela Polícia Federal, a Operação Segurança Legal VII, que acontece nacionalmente e tem como objetivo combater empresas clandestinas de segurança privada. A operação tem a participação de 502 policiais federais em todo o país. Em Minas Gerais, existem oito delegacias. Além da Superintendência de Belo Horizonte, existem delegacias em Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

O alvo prioritário são as empresas instaladas nas 27 capitais do país e nas 95 unidades descentralizadas da Polícia Federal no país e visa encerrar a atividade de empresas que executam segurança privada sem autorização da Polícia Federal. No total, em todo o país, 449 empresas ilegais serão fiscalizadas. São casas noturnas, comércios, condomínios e outros.

A Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada (DICOF/CGCSP/DIREX/PF) vem realizando operações nesse nível desde 2017. As ações são deflagrada pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada nas capitais e pelas Unidades de Controle e Vistoria nas Delegacias Descentralizadas.

Um levantamento preliminar feito pela PF aponta que a contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que os seguranças clandestinos não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.

Foi verificado, também, que as empresas clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamento previstos na legislação. No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.