Homem preso com cigarros contrabandeados tenta subornar patrulheiro

No banco traseiro e porta-malas haviam sete mil maços de cigarro (foto: PMRv)

Um homem foi preso em flagrante com um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai, ao tentar corromper um patrulheiro da Polícia Militar Rodoviária. A informação foi divulgada pela PMRv.

O fato ocorreu no final da tarde de terça-feira (15/8), no quilômetro cinco da rodovia MG-434, próximo a Bom Jesus do Amparo, onde a PMRv fazia uma operação de fiscalização.

Segundo a ocorrência policial, Arilson de Oliveira Costa estava dirigindo o Hyundai placa REQ6G18. Assim que parou o carro, o patrulheiro pediu os documentos e percebeu que o motorista tinha ficado nervoso. No banco de trás do veículo, um material coberto por lençóis.

Perguntado sobre do que se tratava, Arilson disse que eram roupas. O patrulheiro pediu para ver e descobriu caixas com maços de cigarros, da marca Madisson Classic, tanto no banco traseiro, como no porta-malas. No total, 5 mil maços.

Nesse instante, de acordo com a PMRv, Arilson tentou subornar o patrulheiro, oferecendo-lhe a carga para que pudesse liberá-lo. Foi dada voz de prisão pelo sargento Abrantes, que levou o motorista para a Polícia Federal, no Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte.

Diante do delegado federal, Arilson relatou que tinha comprado a carga de cigarros por R$ 7 mil, no Shopping Popular Oiapoque, em Belo Horizonte, e que a carga seria levada para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Arilson está sendo indiciado por descaminho e corrupção ativa.