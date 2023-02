Homens são presos por contrabando com carga de 32 mil maços de cigarro

Os suspeitos não apresentaram nota fiscal dos produtos, avaliados em R$ 32 mil (foto: PMRv/Divulgação )

Dois homens foram presos suspeitos de contrabando, com uma carga de 32 mil maços de cigarro de origem estrangeira e sem nota fiscal.A prisão ocorreu na madrugada deste domingo (5/2), no km 461 da BR-381, sentido Vitória, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.





Segundo a PM, ambos têm mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de roubo, além de extensa ficha criminal. De acordo com a equipe do GTR, os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.

Uma equipe do Grupo Tático Rodoviário (GTR), da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), fazia patrulhamento no local quando parou um veículo que estava sem a placa dianteira.Durante a abordagem, os militares constataram outras irregularidades no veículo e, ao verificarem o compartimento de carga, encontraram 32 mil maços de cigarro que tem venda proibida no Brasil. Os suspeitos também não tinham nota fiscal dos produtos, avaliados em R$ 32 mil.