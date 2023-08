Padre desaparecido em MG saiu sem a carteira e outros itens, diz prefeito

432

O motivo do desaparecimento ainda não é conhecido, mas a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já investiga o caso (foto: Reprodução/Redes sociais) Depois de uma semana, José de Souza Carvalho, o padre Carvalho, segue desaparecido. Ele saiu de casa às 19 horas da última sexta-feira (4/8), em um Fiat Uno Way, em Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde morava com o pai.

O motivo do desaparecimento ainda não é conhecido, mas a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já investiga o caso.



Em São Francisco de Paula, Meriton conta que “ninguém faz ideia” do motivo do sumiço, porque o padre estava “aparentemente bem”. Ele não acredita que seja, por exemplo, uma caso de depressão. Os cidadãos, como diz o prefeito, sentem a falta do padre, que era “uma pessoa muito boa”, descreve Meriton. Ao pai, ele disse que sairia para “resolver uma coisa rápida”.

O prefeito de São Francisco de Paula e o padre eram amigos e se falaram na última quinta (3/8), um dia antes do pároco sair para não voltar mais. Meriton convidou o Padre José para o show do Raça Negra, que vai acontecer na cidade no sábado (12/8). “Ele estava todo empolgado para o show”, lembra Meriton.





O prefeito de São Francisco de Paula descreveu o amigo como uma “pessoa simples, que fazia questão das coisas mais simples”, e “olhava muito pelo lado social”. De acordo com ele, o padre Carvalho é mais próximo, principalmente, das “pessoas mais carentes”.

