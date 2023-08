Bombeiros entram no 7º dia de buscas por criança desaparecida no Rio Doce

432

Corpo de Bombeiros segue por busca de menino desaparecido desde o sábado (5/8) (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros entrou, nesta sexta-feira (11/8), no 7º dia de busca pelo menino, de 10 anos, que desapareceu nas águas do Rio Doce, na altura da cidade de Naque, no Vale do Aço.

No último sábado (5/8), o menino e outros dois amigos estavam nadando no rio, quando a força da água os levou para longe da margem. Um dos meninos, de 13 anos, conseguiu se agarrar a um tronco de árvore e foi resgatado por pessoas que passavam pelo local.

Após o resgate, o adolescente disse que estava com outros dois amigos, de 10 e 12, que são irmãos. No entanto, os dois não conseguiram se salvar e se afogaram. A partir disso, os bombeiros foram acionados.

Na terça-feira (8/8), o corpo de um dos garotos foi encontrado em uma área de captação de água da Copasa.

Os bombeiros informaram que a guarnição iniciou a busca pela calha do rio, percorrendo o perímetro até o local provável em que as crianças foram vistas pela última vez.

Além disso, foi percorrido um perímetro de 6 km margeando o rio a partir do ponto de submersão com o auxílio de embarcação, mas até o momento, a criança não foi encontrada.

Durante o dia de ontem, o nível do rio e a força da água foram aumentando em virtude da abertura de comportas de represa, conforme informações colhidas no local.

Ainda na quinta-feira, os militares deslocaram até a casa da testemunha que estava com a criança para colher mais detalhes.

Um tio da vítima acompanhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros.

Na manhã de hoje, as buscas para localização do garoto foram retomadas do ponto de partida ao qual finalizaram ontem.