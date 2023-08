MG: Homens se passam por funcionários de prefeitura para praticar assalto

Dois homens se passaram por funcionários da prefeitura de Montes Claros para cometer um assalto à mão armada contra um casal na cidade-polo do Norte de Minas. O fato aconteceu na tarde de quinta-feira (10/08), no Bairro Nossa Senhora das Graças, na região Bairro Maracanã, uma das mais populosas do município.

De acordo com a Polícia Militar, os dois assaltantes levaram dois telefones telefones celulares e R$ 500 em dinheiro das vítimas – um homem de 50 anos e uma mulher, de 46.

De acordo com o relato das vítimas, dois indivíduos, usando camisas com o logotipo da prefeitura de Montes Claros – semelhante ao uniforme dos agentes municipais de saúde – chegaram de moto em frente à residência do casal, onde param e pediram água para beber.





Segundo o boletim da PM, as vítimas contaram que, em dado momento, um dos autores sacou uma arma de fogo e rendeu o casal. Ele ordenou que o homem deitasse no chão, questionando a ele “onde estaria o dinheiro”. Depois, amarraram os braços das duas vítimas com abraçadeiras plásticas.

Após o roubo, os suspeitos fugiram sem deixar pistas. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

Nota da Secretaria Municipal de Saúde

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os agentes comunitários de saúde trabalham uniformizados e que são pessoas residentes nas mesmas regiões das Unidades Básicas de Saúde que atuam.

“Normalmente, os profissionais são conhecidos pela comunidade local. Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde mais próxima para verificação e confirmação da identidade profissional da pessoa”, esclarece a pasta municipal.