'É muita humilhação', diz cadeirante preso em ônibus por mais de 4 horas

O cadeirante estava preso dentro do ônibus desde 10h20 e recebeu atendimento de enfermeiras do Centro de Saúde Vila Maria (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O cadeirante Wagner de Souza, de 47 anos, ficou mais de quatro horas preso dentro de um ônibus estragado na Rua dos Sociais, em frente ao número 312, na Vila Maria, Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. Ele foi retirado do veículo às 14h40, quando um mecânico da empresa responsável pela linha 814 (Estação São Gabriel-Jardim Vitória) conseguiu consertar o elevador.





Wagner tem problemas cardíacos e toma remédio controlado. Ele conta que começou a se sentir mal por causa do calor dentro do veículo. Segundo o cadeirante, ele não se alimenta desde as 8h. “Não estou me sentindo bem. Tô cansado, com tontura. Estou nesse ônibus desde 10h20 , não almocei até agora”, reclama.





A situação é comum para o ambulante, que pega o transporte todos os dias para trabalhar no Centro de BH. “Faço esse trajeto todo dia e sempre passo por este tipo de transtorno”, diz. Não há previsão para o cadeirante ser retirado do veículo. “Ninguém fala nada. É muita humilhação. A gente precisa trabalhar e não tem como trabalhar”, desabafa.





O destino do ônibus, da linha 814 (Estação São Gabriel-Jardim Vitória), era, segundo Wagner, a Estação São Gabriel. O incidente causou revolta nos moradores da Vila Maria, que mais cedo desceram para o local onde o ônibus está parado e decidiram fazer uma manifestação.

Uma equipe da BHTrans também esteve no local para autuar o veículo que teve a licença de circulação suspensa.

Documento que autoriza a circulação do coletivo pela BHtrans (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O homem chegou a receber atendimento de duas profissionais do Centro de Saúde Vila Maria, no mesmo bairro. As enfermeiras mediram a pressão e glicose do homem. Ele disse que a pressão estava um pouco alta. “Está 14 por 7.”