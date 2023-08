Voos de Confins para o Rio serão encaminhados para o Galeão

Como as ligações de Confins não são apenas para viagens regulares domésticas, mas também para internacionais, os voos para o RJ devem ser encaminhados para o Galeão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As operações do aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, a partir de janeiro de 2024, serão limitadas para voos domésticos, segundo uma resolução assinada por Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, na noite de quinta-feira (11/8). Para os mineiros, significa que as viagens com destino para o Rio de Janeiro, de BH, devem aterrissar no aeroporto do Galeão.





LEIA MAIS 10:33 - 11/08/2023 Vai chover no Dia dos Pais? Confira a previsão

10:24 - 11/08/2023 Bombeiros entram no 7º dia de buscas por criança desaparecida no Rio Doce

08:40 - 11/08/2023 Homem é preso por fraudar prova de legislação em Sete Lagoas



Segundo a Infraero, serão implantadas áreas de escape na pista do aeroporto, visando a segurança operacional dos voos, já que o Santos Dumont é limitado, fisicamente, pela Baía de Guanabara. Segundo o Art.1º, o planejamento dos voos regulares no aeroporto Santos Dumont, a partir de 2/1 de 2024 deve levar em conta um raio de 400km e se limitarem a passagens regulares domésticas. As limitações devem ser obedecidas até o encerramento das obras da infraestrutura do aeroporto no RJ.Segundo a Infraero, serão implantadas áreas de escape na pista do aeroporto, visando a segurança operacional dos voos, já que o Santos Dumont é limitado, fisicamente, pela Baía de Guanabara.

Leia também: Carro pega fogo na Região Central de BH e complica trânsito

Como as ligações de Confins não são apenas para viagens regulares domésticas, mas também para internacionais, os voos para o RJ devem ser encaminhados para o Galeão, que fica na Ilha do Governador, ponto mais afastado em relação à capital do estado. O remanejo foi confirmado pelo Ministério, em contato com o Estado de Minas.





A reportagem contactou a BH Airport e aguarda um parecer oficial da empresa. “É um momento novo e estamos fazendo uma análise do cenário”, aponta a assessoria.