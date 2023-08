Vai chover no Dia dos Pais? Confira a previsão

Confira a previsão do tempo para o Dia dos Pais no domingo (13/8) (foto: Pexels/Reprodução) O Dia dos Pais está chegando e já é no próximo domingo (13/8). Para aqueles que pretendem comemorar a data, levando o pai ao ar livre para fazer um piquenique ou uma caminhada, a notícia é boa. Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva para a maior parte de Minas Gerais.









Cenário repetido nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, que vão ter céu parcialmente nublado a claro. No restante do estado, a previsão para Central Mineira, Oeste, Triângulo, Norte e Noroeste será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

A notícia não é a mesma para todos. As regiões do Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata terão céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva, mas a previsão é que chova só à noite, de forma fraca e isolada, possivelmente não atrapalhando a comemoração.