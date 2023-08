Tempo seco diminui e chuva está de volta em Minas

432

Chuva volta e ameniza clima de deserto que vinha atingindo todo o estado mineiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A previsão para as regiões da faixa Leste de Minas nesta quarta-feira (9/8) é de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desde o final de julho não chovia no estado. Um alívio para o tempo seco que vem atingindo Minas durante as últimas semanas.









O dia na capital será de céu claro a parcialmente nublado. Nas outras regiões do estado mineiro, como o Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.





Na região Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Região Metropolitana e Oeste, o céu fica parcialmente nublado. Demais regiões, com céu claro com névoa seca.

Segundo o Inmet, a melhora nos índices de umidade em Minas Gerais tem relação com a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente. O posicionamento de uma massa de ar frio sobre o oceano, nas imediações do litoral Sul do país, leva ao aumento da nebulosidade na faixa Leste mineira e melhora da umidade em quase todo estado.