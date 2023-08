Incêndio atinge vegetação próximo a subestação da Cemig, em BH

432

Devido a grande quantidade de fumaça, quem passa pela rodovia deve estar atento já que a visibilidade do tráfego está comprometida (foto: CBMMG / Reprodução) O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da tarde desta quarta-feira (9/8) para atuar em mais um incêndio em vegetação. Dessa vez, o foco é em uma área verde ao lado da subestação da Cemig, na descida do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Até o momento não há informações sobre o que teria provocado as chamas. Conforme os bombeiros, as chamas estão altas. Apesar disso, até o momento, não há informação sobre riscos a edificações próximas.













Aumento de queimadas

Nos primeiros oito dias de agosto de 2023 o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já atendeu a 812 ocorrências de incêndio florestal em todo o estado. Os dados equivalem a 101 notificações de queimadas por dia, o que já equivale a quase o dobro das ocorrências diárias registradas em maio deste ano, quando foram 51.





Nessa terça-feira (8/8), uma grande área de vegetação na Serra da Gandarela, próximo a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi queimada devido a um incêndio de grandes proporções. As chamas começaram no início da tarde e, até às 19h, ainda não haviam sido totalmente extintas.





O aumento da quantidade de incêndios em vegetações já era esperado por especialistas e profissionais que atuam diretamente em contato com as ocorrências. Por isso, se os dados de agosto acompanharem os do ano passado, e anteriores, a previsão é que haja mais focos que em julho, quando o número de ocorrências ultrapassou 3 mil.

