Comércio de BH e região poderá funcionar no feriado do dia 15 de agosto

Comércio de rua vai poder funcionar de 14h às 20h na capital durante o feriado de 15 de agosto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Belo Horizonte vai comemorar o feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem nesta terça-feira (15/8) e o comércio na capital e região metropolitana está autorizado a funcionar, de acordo com o Sindilojas BH. Shoppings e outlet poderão funcionar nos horários normais, já os demais estabelecimentos deverão cumprir jornadas de 14h às 20h.

O comunicado foi emitido pelo vice-presidente do sindicato em Belo Horizonte e região por meio de uma nota. A decisão foi estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que é um acordo trabalhista firmado pelas entidades que representam os empregadores e empregados do comércio na Grande BH, juntamente com o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região.





Quanto às lojas de shoppings e outlets, o empregado que tiver de trabalhar no feriado deverá ter jornada de trabalho estabelecida em seis horas, com, no mínimo, 15 minutos de intervalo.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa