Homem é morto a tiros em São Joaquim de Bicas

Policiais encontraram vítima já sem vida e cápsulas deflagradas espalhadas pela rua (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 46 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (1º/8), em São Joaquim de Bicas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no bairro Vila Rica e encontrou o homem caído ao solo, já sem sinais vitais, e grande quantidade de cápsulas deflagradas espalhadas pela rua.

Durante rastreamento na região, a PM foi informada que dois suspeitos em uma moto se aproximaram da vítima, efetuaram os disparos e fugiram logo depois. Populares ainda contaram que a vítima era usuária de drogas, porém a informação não foi confirmada.

Os militares foram até a casa da ex-companheira do homem, que afirmou não ter contato com o ex, mas que ficou sabendo recentemente que ele se mudou para o bairro.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e não precisou com quantos tiros a vítima foi morta. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, ninguém foi preso.