Polícia investiga morte de jovem de 17 anos durante blitz

432

Daniel Henrique Reis da Costa, de 17 anos, morreu pouco tempo depois de dar entrada na UTI do Hospital Santa Casa (foto: Funerárias São Pedro e Príncipe da Paz/Divulgação)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) investiga a conduta de policiais militares de Patrocínio, no Alto Paraníba, que, durante uma blitz policial, mataram a tiros um jovem de 17 anos e feriram de raspão a pessoa que estava na garupa da moto, de 19 anos. O carona foi atendido em um hospital da cidade e depois recebeu alta médica.



Os jovens foram baleados após tentativa de escapar de uma blitz policial, ocorrida nas proximidades do ginásio poliesportivo do bairro Morada Nova na noite da última sexta-feira (28/07).



O major Vilmar da Silva Ferreira, subcomandante do 46° BPM, confirmou para uma rádio local que os disparos partiram da guarnição policial. “A conduta dos policiais envolvidos está sendo investigada de forma minuciosa e será rigorosamente apurada”, destacou.



Relato do garupa à PM



O jovem que sobreviveu aos disparos relatou ao registro policial que antes de iniciarem a fuga da abordagem policial, eles estavam a caminho de uma festa.



Também consta no registro policial que mesmo ferido o condutor continou tentando escapar, sendo que poucos metros depois parou a moto e caiu no chão.



Em seguida, os amigos dos jovens levararam eles para unidade de saúde.

Daniel Henrique morreu pouco tempo depois de dar entrada na UTI do Hospital Santa Casa de Patrocínio. Ele, que deixa os pais e três irmãs, foi sepultado, segundo as Funerárias São Pedro e Príncipe da Paz, no Cemitério Municipal de Patrocínio no último sábado (29/7).