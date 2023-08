Homem agride funcionário de supermercado com socos e chutes em Minas

432

Após a agressão, a vítima teve que ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (foto: Pixabay / Reprodução) Um homem de 29 anos foi flagrado agredindo com chutes e socos o funcionário de um supermercado, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais. O caso foi registrado nessa segunda-feira (31/7). Apesar das agressões terem sido gravadas pelo sistema interno de segurança do estabelecimento, o homem foi ouvido e solto após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).





Aos militares, o agressor afirmou que pediu ao jovem para colocar mais de uma sacola nas mercadorias, para que a embalagem ficasse reforçada. No entanto, segundo ele, a vítima agiu com “desdém”. Como resposta, o homem o agrediu por não suportar o “desaforo”.





O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Em suas redes sociais, a rede de supermercados “SJ Supermercados” repudiou a atitude do cliente e afirmou que tem prestado o apoio necessário ao funcionário agredido.





“É com profunda indignação e pesar que vimos a público relatar um incidente extremamente lamentável ocorrido em nossa empresa [...] Infelizmente, o cliente em questão agrediu nosso colaborador com socos e pontapés, causando ferimentos ao mesmo. De imediato, acionamos as autoridades competentes, e a polícia está investigando o caso para que a justiça seja plenamente aplicada [...] Estamos prestando todo o apoio necessário ao nosso funcionário agredido e sua família durante esse período difícil, assegurando que ele receba todo o suporte médico, psicológico e jurídico necessário”, escreveu a empresa.