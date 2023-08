Criança de 4 anos se intoxica depois de ficar sozinha em casa

432

Enquanto a criança passava mal, a mulher acordou e pediu ajuda aos vizinhos (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press) Uma mulher de 23 anos foi presa suspeita de lesão corporal grave e maus-tratos contra seus dois filhos, de 1 e 4 anos, nessa segunda-feira (31/7), em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A detenção aconteceu um dia após a mãe ter deixado as crianças sem supervisão em casa.

Durante o tempo que ficaram sozinhas, o filho mais velho teria tomado alguma coisa que lhe causou fortes dores abdominais, convulsões e parada cardiorrespiratória. De acordo com a Polícia Civil, enquanto a criança passava mal, a mulher acordou e pediu ajuda aos vizinhos. O estado de saúde da vítima é estável, embora ela ainda permaneça internada.









Com base nos sintomas apresentados e nas declarações da própria mãe, a suspeita é de que a criança tenha ingerido algum raticida. No entanto, é necessário aguardar o resultado dos laudos complementares para confirmar a hipótese.





Antes de dormir, a mulher teria ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica e feito consumo de drogas.

Reincidência

As investigações revelaram, ainda, que a mãe das crianças possui diversas denúncias no Conselho Tutelar, relatando negligência, maus-tratos e abandono, bem como o consumo excessivo de álcool e drogas na presença delas. Essas denúncias já estavam sendo acompanhadas, mas a família costumava mudar de endereço, o que dificultava a conclusão dos trabalhos.





Conforme informações da delegada Francielly Sifuentes, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o pai das crianças foi identificado e reside em outra cidade. Ele manifestou interesse pela guarda dos filhos, o que ainda será objeto de análise pela Vara da Infância e Juventude. Enquanto isso, de forma imediata, as crianças serão institucionalizadas como medida de proteção.





“A prisão da investigada foi ratificada pela autoridade policial pelos crimes de lesão corporal grave e maus-tratos. A conduta negligente da mãe ao consumir álcool e drogas e deixar as duas crianças pequenas sem vigilância foi suficiente para configurar os referidos crimes, conforme previsto na legislação. O inquérito para apurar todas as circunstâncias do fato segue em andamento”, explicou.